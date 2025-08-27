7月の参院選で、自民党の候補者に投票する見返りに従業員に現金を渡す約束をしたとして、鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の社長ら6人が逮捕されました。 公職選挙法違反の、買収の疑いで逮捕されたのはパチンコ店「モリナガ」と「デルパラ」の運営会社社長で東京都港区の李昌範容疑者(50)ら男女6人です。 警視庁や鹿児島県警など1都7県の合同捜査本部によりますと、6人は先月の参院選に自民党の比例代表で立候補した阿部恭久氏