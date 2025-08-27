東シナ海などで強力な監視体制を形成する「ファルコン2000」2025年8月26日、海上保安庁が公表した来年度（令和8年度）予算の概算要求のなかで、新たに中型ジェット機1機の調達を目指していることが明らかになりました。【ジェットだから速い！】これが北九州の「海保ファルコン」です（動画で見る）海上保安庁には2025年時点で、中型ジェット機としてフランス・ダッソー社の「ファルコン2000」が6機あります。配備先は第七管区