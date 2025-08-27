いちき串木野市の神村学園で女子硬式野球部の監督を務める男性教諭が、京都の遠征中に部員を乗せたマイクロバスで酒気帯び運転をしていたことが分かりました。 学園によりますと酒気帯び運転をしたのは、神村学園高等部の教諭で、女子硬式野球部の50歳の男性監督です。 男性監督は京都に遠征中だった今月23日の午前7時ごろ、酒気を帯びた状態で学園のマイクロバスを運転しました。バスには部員17人が乗っていて、けがはありませ