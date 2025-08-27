【注意】落雷・竜巻などの激しい突風・急な強い雨 日本海を南下する前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、２７日（水）午後は、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。 、を、画像で掲載しています。 ▶２７日（水）に予想される１時間降水量は多い所で、 福岡県 ４０ミリ 佐賀県 ３０ミリ 長崎県 ２０ミリ 大分県 ３０ミリ 熊本