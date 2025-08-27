Frameworkはバッテリーや画面、キーボードなどあらゆるパーツを交換可能なモジュール式PCを開発しているメーカーです。新たに、Frameworkが「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を後付けできるモジュールの予約を開始しました。これにより、16インチノートPC「Framework Laptop 16」が「グラフィックボードを交換して性能強化できるノートPC」となります。Framework | Introducing the new Framework Laptop 16 with NVIDIA® GeFo