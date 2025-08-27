将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局は8月27日、徳島市の「渭水苑」で現在対局中だ。注目の一戦は終盤戦に向かっており、永瀬九段がリード。前局に続く連勝を飾るのか、藤井王位が逆転で防衛を決めるのか、今後の展開から目が離せない。【映像】藤井王位が投了を告げた瞬間の表情藤井王位の3勝、永瀬九段の1勝で