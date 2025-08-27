27日（水）は日本海側で雨が強まり、太平洋側でも午後は急な雷雨があるでしょう。東京都心は午前中に35℃を超え、過去最長・年間最多の猛暑日になりました。＜27日（水）の天気＞寒冷前線が日本海沿岸に南下してきています。日本海側は広く前線の雨雲がかかって、金沢では午前11時すぎまでの1時間に61.5ミリの非常に激しい雨が降りました。午後も北陸を中心に雨脚が強まる見込みです。すでに記録的な大雨になっている北海道北部も