（写真：ふじよ／PIXTA）ビジネスシーンでは「信頼される人」が抜擢されて、活躍できるものです。信頼される人と聞いて、どんな人物像をイメージしますか？仕事柄、多くの人から話を聞く機会がある言語化コンサルタントの松はるなさんは、「信頼される人とされない人、その大きな違いは“言葉の選び方”にあります」と話します。書籍『いつも好印象な人がしている言葉の選び方』より、実際の言いかえ例とともに、信頼される人に