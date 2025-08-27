【モデルプレス＝2025/08/27】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が26日、自身のInstagramを更新。フランス・マルセイユ旅行でのショートパンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】小嶋陽菜、ギリギリ超ミニショーパンで圧巻美脚輝く◆小嶋陽菜、マルセイユでマリンルック披露小嶋は「マルセイユの目的地TUBA CLUB」とフランス・マルセイユでの旅行について報告し、「カランクス国立公園のすぐそば。断崖とブルーの海に囲