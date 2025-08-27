「マリナーズ６−７パドレス」（２６日、シアトル）ドジャースと激しい首位争いを繰り広げているパドレスを悪夢が襲った。初回に５点のリードを奪うも、五回に一挙６失点で試合をひっくり返された。それでも直後に再逆転し、１点リードを守り切った。初回にローレアーノのグランドスラムなどで一挙５点を先制したパドレス。完全に試合の主導権を握り、中盤まで楽勝ムードが漂った。しかし五回、先発のシーズが１死から安打