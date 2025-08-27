群馬出身・在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2025＞が、9月20日(土)および21日(日)の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催される。同フェスのタイムテーブルが発表された。昨年より屋外の「妙義ステージ」が復活し、今年は3ステージでの展開となる。また、「山人MCバトル」および「上州弾語組合」の出演者詳細が発表された。「山人MCバトル」は、今年も戦極MCバトルとコラボレートし、「山人MCバト