アニメ映画『もののけ姫』が、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて29日に放送される。金曜ロードショー公式Xでは、名場面カットが続々と公開されている。【画像】アシタカ殺そうとするサン…エボシと戦闘シーン『もののけ姫』名場面カット『もののけ姫』は1997年の公開当時、日本映画の興行収入記録を塗り替え、日本だけではなく世界が驚がくし、絶賛した圧倒的な大傑作。村を救うも右腕に呪いを受け、村を追われた青年