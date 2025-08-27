山田裕貴主演の映画『爆弾』より、山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、渡部篤郎、佐藤二朗ら主要キャスト5人のセリフ動画が解禁。8月29日よりムビチケも発売される。【動画】挑発、怒り、決意―声がすべてを物語る！映画『爆弾』各キャラクターのセリフ動画5種本作は、『このミステリーがすごい！ 2023年版』（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩による同