名門ミスコンの『ミスマガジン2025』受賞者の発表会見が26日、都内で行われ、応募総数2826人の中から渡辺高等学院名古屋校に在学中の高校2年生・晴こころ（はる・こころ）が「ミスヤングマガジン」を受賞した。【写真】美脚もチラリ！晴こころがミスヤングマガジンを受賞本コンテストは1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界で最も歴史あるミスコンテスト。歴代受賞者からはグラビアやドラマ、舞台、CMなどで活