歌手一青窈（48）が、26日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。出産後のライブ中に「授乳休憩」を設けていたことを明かした。一青は現在9歳、8歳、6歳を育てる3児の母。授乳期のライブについて、横澤夏子から「ご自身のライブの途中で、授乳タイムを設けてるっておっしゃってて」と話題を向けられると、「40分歌って、20分で（母乳を）あげて、また戻るっていう。ウルトラマンみたいな」と笑顔で語っ