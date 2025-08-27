原因は自分にある。の長野凌大と藤林泰也がダブル主演を務めるドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』が、フジテレビにて10月9日深夜より放送されることが決定。長野＆藤林らからコメントが到着した。【写真】長野凌大が演じる千明藤林泰也はアイと江永歩の一人二役！原作は、推しとクラスメイトが同一人物という想像するだけでときめいてしまう設定と、ハラハラな疑似三角関係に多くの読者を夢中にさせた沖