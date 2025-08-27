広瀬すずが主演する映画『遠い山なみの光』より、本編映像が解禁された。セミしぐれが聞こえる団地で、朝食のひと時を過ごす悦子（広瀬）と二郎（松下洸平）。二郎が出かけ、1人になった悦子が目にしたものとは…。長崎の物語が今始まる、そんな瞬間を切り取っている。【写真】1人になった悦子（広瀬すず）が目にしたものとは…？『遠い山なみの光』本編映像作家カズオ・イシグロの長編デビュー作である同名小説を石川慶監督