柏木ひなたの新曲「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」が本日8月27日（水）より配信スタートとなった。本作は私立恵比寿中学・安本彩花の初の外部アーティストへの提供楽曲で、リード曲「大好きで大嫌い」では、安本彩花も歌唱参加している。さらに、「大好きで大嫌い」のミュージックビデオが本日21時にプレミア公開することが決定。柏木に対して、安本が楽曲提供の事実を“ネタバレ”するサプライズシーンも収録されており、