先月17日に47歳を迎えたモデル・滝沢眞規子。3児の母である彼女は、SNSにて度々自身の近影を投稿。圧倒的なスタイルに驚きの声が多数寄せられている。そこで今回は、滝沢がSNSで披露した水着ショットを紹介。写真と併せて見ていこう！【写真】滝沢眞規子47歳、“水着姿”が「スタイル抜群」「ライン綺麗」（5枚）■黒の水着姿一昨年7月30日には、「何もしない贅沢よ基本的に忙しないのが嫌いではないので、たまーにでいいの