せっかく朝にセットした髪型が、外出先で崩れてしまってガッカリ。出先で前髪や後れ毛が気になった時、サッと手直しできたら――。エディオンがニトリと共同開発して8月29日から販売を開始するUSB給電式「モバイルヘアアイロン NY9741WH／DGY」は、外出先でも手軽にヘアスタイルを整えられる。重さは約55g。価格は1990円。●コンパクトで持ち運びに便利サイズは幅18×奥行25×高さ160mmとコンパクトで開閉ロック付きなので、化