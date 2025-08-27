今オフのダラス・マーベリックスは、ドラフト全体1位でデューク大学1年のクーパー・フラッグを指名したほか、FA（フリーエージェント）戦線でディアンジェロ・ラッセルと契約を結んだ。 また、先発ポイントガードのカイリー・アービング、ビッグマンのダニエル・ギャフォードと延長契約を締結し、ガードのダンテ・エクサムとも再契約を結ぶことに成功し