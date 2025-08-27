★人気テーマ・ベスト１０ １ステーブルコイン ２下水道 ３データセンター ４地方銀行 ５人工知能 ６仮想通貨 ７半導体 ８ＪＰＸ日経４００ ９防衛 １０円高メリット みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「円高メリット」が１０位に浮上している。 日本時間２６日朝方、トランプ米大統領が自身のＳＮＳで米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）