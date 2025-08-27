8月27日、B1東地区の茨城ロボッツは2025－26シーズンのキャプテンとバイスキャプテンを発表。キャプテンは2シーズン連続で長谷川暢が務め、バイスキャプテンは久岡幸太郎が初就任となった。 2人は上尾市立大石中学校（埼玉県）時代の同級生で、2011年の全国中学校大会で優勝を成し遂げている。そして昨シーズンBリーグの舞台でチームメートとして再会した。 今回の発表を受