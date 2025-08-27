みらいワークスが反発している。午前１１時ごろ、プロフェッショナル人材の登録者数が７月末時点で９万人を突破したと発表しており、好材料視されている。同社では今後も既存サービスの更なる拡大に加え、さまざまなプロフェッショナル人材向けのサービスを立ち上げるとしている。 出所：MINKABU PRESS