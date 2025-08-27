グローバルウェイが安い。同社は２６日の取引終了後、投資会社マイルストーン・キャピタル・マネジメント（東京都千代田区）を割当予定先とする新株予約権の発行を発表しており、１株利益の潜在的な希薄化リスクを警戒する売りが出ている。新株予約権が行使された場合の発行株式数は２７０万株であり、議決権ベースでの希薄化率は７．４１％の水準に当たる。 払込期日は９月１１日で、調達資金は手取り概