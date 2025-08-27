◆米大リーグメッツ６×―５フィリーズ（２６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２６日（日本時間２７日）、敵地のメッツ戦に「２番・ＤＨ」に座り４打数無安打で、４５号を打った２０日以降、２２打席連続ノーヒットとなっている。この日も第１打席が大きな中飛、二ゴロ、四球、一ゴロ、空振り三振。期間中三振は３で四球は６個選んでおり、けっしてスランプとは