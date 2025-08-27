タレント・ホラン千秋が最新のヘアスタイルを見せた。８年間キャスターを務めたＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）を今年３月末に卒業後、金髪ショートにイメチェンしたホラン。この日はインスタグラムで「髪型がアップデートされました」（原文ママ）とつづり、襟足を刈り上げてさらに短いベリーショートに変身した。フォロワーは「どんどん髪短くなってませんか？」「かっこいぃ〜」「超ステキです！