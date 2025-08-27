aespa（エスパ）が、6thミニアルバム『Rich Man』のメンバー全員のソロビジュアルを公開。その鮮烈なコーディネートに話題が集まっている。 【写真多数】aespaが強烈なバンドメンバーに!?『Rich Man』全員のソロビジュアル（全12投稿） 9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースするaespa。バンドサウンドがポイントのタイトル曲の他、多彩でトレンディな6曲が収録される今作だが、ティザ&#