少額から非課税で投資ができる優遇税制「NISA」について、子ども世代の支援につなげるため、18歳未満の子どもにも対象を広げることが検討されることになりました。金融庁は、2026年度の税制改正で「NISA」の仕組みの拡充を要望する方針で、長期の資産形成を目指す「つみたて投資枠」について、現在18歳以上としている対象年齢の引き下げを求めることにしています。進学や就職の際の資金として役立てることなどを念頭に、子育て支援