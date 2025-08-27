長岡市与板町にある地元に約100年愛されてきた名店『久廼弥(ひさのや)』。 宴会や仕出しの他に夜は一品料理が楽しめる居酒屋で、昼は定食や丼のランチが楽しめます。 ランチでオススメは、お得な「二品定食」。 日替わりのおかずから2品を自由に選べ、たっぷり250gのご飯・味噌汁・小鉢2種類・漬物がついて、なんと税込850円(ロケ当時)！選べるおかずは8～9種類あり、刺し身（マグロやワラサ・カツオ・タコ・イカなど）