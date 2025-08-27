25日、長島町蔵之元で、会社員の上 瑞伎さん(27)の住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった火事で、遺体の1人は、二女の芽華さん(0)であることがわかりました。もう1人の遺体は26日、妻の文香さん（26）だと判明していて、火事のあと2人とは連絡がとれていませんでした。上さんは妻の文香さんと未就学児の子ども3人の5人暮らしで、警察は火事の原因について捜査を進めています。