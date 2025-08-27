◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)バレーボール女子世界選手権は26日プールA〜Dまでの第3戦の8試合が行われ、決勝ラウンド進出のチームが確定しました。32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。A組では、オランダが全勝、そのオランダに敗れたタイも他の2か国に勝利していたため最終戦を前に上位2チームが確定していました。B組では、2勝