夏のレジャーで子どもと出かける際、意外と大変なのが「着替え」。特にプールや海など水遊びのあとは、タオルで拭いて服を着せてと親はバタバタしてしまうものだ。そんな中、SNSで育児漫画を投稿しているにぃまるさんが描いた『惚れ直した夫の対応』では、夫の神対応が描かれ、多くの読者から共感を集めている。 【漫画】プールの子どもの世話は妻がやるべきか… エピソードは、息子が1歳の時に家族でプ