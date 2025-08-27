トランプ大統領に解任を通告されたアメリカFRB=連邦準備制度理事会のクック理事の担当弁護士は、解任通告は違法だとして提訴する方針を明らかにしました。クック氏の弁護士は26日、「トランプ大統領にクック氏を解任する権限はない」とする声明を発表しました。クック氏の住宅ローンをめぐる不正疑惑はトランプ氏に近い、連邦住宅金融庁の長官が指摘したものですが、弁護士はこれに基づく解任通告には「法的な根拠がなく違法だ」と