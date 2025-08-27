画像提供：四国水族館 四国水族館（香川県宇多津町）では8月いっぱい営業時間を午後７時30分まで延長してサンセットプログラムを実施しています。9月は「日没10分後まで」開館します。 今年で5年目を迎える「誰そ彼時延長営業」です。9月1日の日没時刻（高松市）は午後6時30分なので、この日は6時40分まで営業します。以降、1日1～2分ずつ日が短くなっていきます。9月30日は日没が5時50分になり、閉館時間も午後6時