首都に州兵を派遣するなど、異例の治安対策を進めるトランプ大統領はワシントンで発生した殺人事件について、死刑を求刑するとの方針を表明しました。アメリカトランプ大統領「首都ワシントンで誰かが殺人を犯した場合、我々は死刑を求刑することになる」 市議会は死刑を廃止していますが、殺人罪の一部を含む特定の犯罪については当局が死刑を求刑できるということです。