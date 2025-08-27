お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが26日に自身のアメブロを更新。“死ぬまでにやりたい事”に入っていた夢を実現したことを報告した。この日、モモコは「8年前に噂を聞いた時から、大好きなホテルベラビスタに行く度に行きたいと思ってた！」と切り出し「死ぬまでにやりたい事に入ってた『ガンツウに乗りたい』と思い続けてて」と長年の夢だったことを告白。「今回、縁があり、乗船してきました」と明かした。続けて、船内での過