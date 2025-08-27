女優の柏木由紀子が25日と26日に自身のアメブロを更新。女優の酒井和歌子が自宅を訪れたことを報告した。25日のブログで、柏木は「酒井和歌子ちゃんが我が家に遊びに来たので今日のおもてなしランチにはレモンとパルメザンチーズの冷製パスタを作りました」と報告。「サラダには今朝ご紹介した紫カリフラワーを添えました。イチヂクとカリフラワーで一気に華やかさが増しますね」「スープはこんな感じ」と他の料理も写真とともに紹