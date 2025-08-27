タレントの堀ちえみが25日と26日に自身のアメブロを更新。『花の82年組』メンバーとの食事会で、タレントの早見優の誕生日をサプライズで祝ったことを報告した。25日のブログで、堀は「最高に楽しいディナータイム！同期のメンバーが集まりました。暑気払いということで、5人で夕飯です」と報告し「こちらのお店は、渡辺めぐみちゃんのお店。食材にもこだわり、身体にやさしく美味しいイタリア料理」と説明。食事会について「話題