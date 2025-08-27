米Appleは、日本時間9月10日2時より発表イベントを開催すると告知した。イベントの模様はオンラインでも配信される。 同社のティム・クックCEOは自身の公式Xに「Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9!(息を呑むようなApple Eventに備えよう)」と投稿している。 例年9月に発表イベントでは新型iPhoneなどが発表されており、今回も新モデル登場に期待が集まる。 Get ready for an