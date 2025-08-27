【モデルプレス＝2025/08/27】タレントのホラン千秋が27日、自身のInstagramを更新。大胆な髪型チェンジを披露し、反響が寄せられている。【写真】ホラン千秋、刈り上げヘアにイメチェン◆ホラン千秋、刈り上げショートヘアで印象を一新ホランは「髪型がアップデートされました」とヘアスタイルを変更したことを報告し、明るいブロンドヘアを2ブロックに刈り上げた大胆なショートヘアスタイルを披露。白いTシャツを着用し、横顔の