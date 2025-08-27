和歌山県有田市などの階段状の畑でミカンを栽培するシステムが「世界農業遺産」に認定されました。和歌山県有田市など５つの市と町では、４００年以上前から山の斜面を切り開いて石を積み階段状にした畑でミカンを栽培しています。日当たりが確保でき、土壌から水分が程よく抜けることで、甘味と酸味のバランスが良くなるといいます。ＦＡＯ（国連食糧農業機関）は日本時間２６日夜、このミカンの栽培システムを世界農業遺産