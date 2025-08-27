お笑いタレントのいとうあさこ（55）が26日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。寒い機内での独自の“冷え対策”を紹介した。今回のテーマ話「夏の冷え性」。女性の8割以上が悩まされており、夏でもクーラーの冷気などの影響で冷えを感じている女性芸能人がトークを繰り広げた。飛行機内が寒いという話題に。いとうは「冷蔵庫みたい」とその寒さを表し、万全の対策を明かした。「熱い部