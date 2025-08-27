兵庫県西宮市で男性を切りつけたとした逮捕された男が事件当日、自宅近くの大型スーパーで包丁を購入していたことが分かりました。井上雄司容疑者（３９）は８月２６日、西宮市の住宅で７０代の男性を包丁で刺して殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。その後の調べで事件当日、井上容疑者が自宅近くの大型スーパーで包丁を購入していたことが新たに分かりました。この包丁が犯行に使用されたとみられます。凶器と