身体機能改善ウエアを手掛ける「株式会社りらいぶ」とバスケットボール男子のBリーグは27日、25〜26年シーズンから同社がBリーグのオフィシャルパートナーに就任すると発表した。就任に伴い、パフォーマンスの向上が期待される「リライブエンジン」がリーグ全チームのユニホームに搭載されること、25〜26年シーズンから33歳以上の選手を対象にシーズンで最も活躍したベテランを表彰する「MVVりらいぶ賞」を創設すると発表した