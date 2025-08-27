神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、押収されたナイフの血痕を鑑定した結果、被害女性のＤＮＡ型と一致していたことがわかりました。事件から１週間、女性が殺害された神戸市内のマンションには花や飲み物が供えられています。（献花にきた人）「ただただ無念で。誠実に毎日を過ごしている女性が、こういう目に遭うことがあるんだと」殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者（３５）は８月２０日、女性（２４）の