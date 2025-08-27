愛犬の留守中の行動が気になる…！ 飼い主が外出しようとすると、寂しそうにこちらを見つめてくるワンコは多いですよね。そんな愛犬の様子に後ろ髪を引かれてしまう人も多いでしょう。 しかし、飼い主がドアを出て行った後、愛犬たちが何をしているのか知らない飼い主さんが大半です。最近では、ペットカメラを設置するご家庭も増えていますが、まだ設置率は高くないようです。 そのため、愛犬が留守番中、何をしているのか気