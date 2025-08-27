ニューストップ > 国内ニュース > 阪急夙川駅に「刃物を持った男」が出現…係員が確保してケガ人なし … 兵庫県 時事ニュース 国内の事件・事故 MBSニュース 阪急夙川駅に「刃物を持った男」が出現…係員が確保してケガ人なし 兵庫 2025年8月27日 12時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県西宮市の阪急電鉄夙川駅で27日午前、刃物を持った男が現れた 阪急電鉄の係員が男を確保し、警察に引き渡したという この事案をめぐり、ケガ人はいないとのこと 記事を読む おすすめ記事 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「マジで抹殺されたほうがいい」鳥羽シェフ オープン初日に広末元夫を罵倒、スタッフも暇と吐露…古民家レストラン閉店までの波乱 2025年8月26日 17時20分 「確定じゃん」藤森慎吾 “一般人妻”の年齢初告白でファンが確信したお相手の“正体” 2025年8月26日 18時27分 「このことは内緒だよ」スケート教室の生徒の唇にキスをして…元オリンピック候補（56）が「教え子の中2女子」に手を出した理由（平成20年） 2025年8月27日 11時0分 「中野劇団員殺害事件」から10年 恋人を奪われた役者・宇津木泰蔵さんが語る“真実と再出発” 2025年8月26日 16時1分