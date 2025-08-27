ビビリな柴犬さんが恐る恐る赤ちゃんに近づくと…？クスッと笑ってしまう微笑ましい光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は記事執筆時点で6.8万回再生を突破し「厳重警戒ｗ」「これからが楽しみですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：生まれたての赤ちゃんと一緒に帰宅→『犬も歓迎してくれる』と思ったら…予想外な『まさかの光景』】 赤ちゃんとワンコの「初めまして」 TikTokアカウント「kojiro0