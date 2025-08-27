人気ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンがイタリア発の高級ラグジュアリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のアンバサダーに就任した。【写真】ウォニョン、美貌際立つ“布少なめ衣装”ブルガリは8月27日、ウォニョンが新アンバサダーに就任したことを発表し、彼女をモデルとしたブランドイメージ写真を公開した。公開された写真の中で、シンプルな白のノースリーブトップスに身を包んだウォニョンはブルガリのイヤリング